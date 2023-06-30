泓德能源積極推廣再生能源業務發展，111年太陽光電建置量已達168MW，並加入養殖團隊，預計今年將陸續收成白蝦、虱目魚與烏魚子，共創漁電雙贏。售電端除了「星星電力」去年單一年度轉供量已突破500萬度，並完成首筆中小企業綠電轉供案例外，充電樁營運品牌「星舟快充」也與全家便利商店合作，積極拓展以服務即將大量成長的電動車車主。儲能領域成立「星佑能源」開發儲能系統，未來將上線參與台電即時備轉輔助服務，有效調控負載曲線、進行精準的電力調度與需量調控。

泓德能源今年投資大量資通訊與AI技術人才，持續優化「智慧綠電系統 TITAN」，期待透過最佳用電模型預測整合所有硬體服務，打造能源物聯網，創造能量共享市場。除此之外，泓德能源看到電池成本不斷降低，有機會達到家家有儲能、戶戶有充電，因此以其資通訊技術整合、能源系統管理與靈活的電力調度服務，結合策略夥伴提供大型儲能設備全方位整合服務，落實儲能設備在地化，未來也將透過籌組儲能國家隊，目標打進國際市場。

泓德能源從早期的只能售電給政府（B2G），到歐盟的「碳邊境調整機制」提高了民間企業直接跟再生能源業者購買綠電的誘因，因此開始售電給企業（B2B），接著因應電動車普及，開始發展充電樁事業，售電給一般消費者（B2C）。總經理周仕昌表示，泓德能源以打造智慧電力公司品牌為目標，短短七年內經歷三次轉型，不僅投資大量資通訊與AI技術人才，同時結盟策略夥伴發展儲能設備，目標提供可靠、安全、穩定的智慧電力服務。