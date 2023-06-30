對於總體經濟展望，群益指出，主要經濟體過去1年來為抑制通膨強力升息，雖導致上半年製造業活動明顯放緩，但受惠民間消費因勞動市場強勁而更具韌性，整體經濟表現反較預期好。世銀6日將今年全球經濟成長預估自1.7％調升至2.1％，中美2大市場均同步調升。

台灣部分，鑒於政府防疫管制措施已大幅放寬，國人出國與外出消費意願增加，跨境旅遊可望為消費再添動能，加以基本工資與基本生活費調高等因素，挹注家庭可支配所得增加，群益預期下半年民間消費成長將支撐整體經濟成長動能。

外貿部分，多數廠商預期庫存調整最晚將於第三季告一段落，期待庫存回補與急單回升將對第四季台灣經濟帶來正面貢獻，群益預期下半年台灣經濟表現優於上半年。

產業方面，群益指出AI題材帶動電子投資新主流，台灣科技業在上游晶圓及封測代工，中游零組件、PCB等到下游主機板、加速卡及伺服器等領域皆是全球市占佼佼者，自然受惠AI發展帶動商機。隨著半導體需求可望復甦，上游設備也可望谷底翻身。

消費性電子與智慧手機部分，雖持續面臨需求不振，但群益指出折疊式智慧手機仍屬持續成長處女地，多家品牌廠商搶進，有望帶動台灣軸承業者的商機浮現。淨零碳排趨勢也帶動電動車加速普及，預期下半年將逐季恢復成長趨勢。

而下半年蘋果推出的新iPhone 15，將推出劃時代的潛望式望遠鏡頭，群益認為此新技術推出可望帶動未來所有高階手機成為標準配備，吸引消費者換機需求。另外，人口老化、勞動力持續不足，促成生產線智能自動化需求攀升。

傳產及金融方面，多數產業上半年在疫情解封下均呈現大幅度反彈，其中觀光旅遊更呈現爆滿現象。展望下半年，傳產投資聚焦「新政策、新動能、新主流」，包括碳交易、觀光航空、生技、金融均為可關注的關注重點標的。