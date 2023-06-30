恆生科技股指數跌0.63%，成分股跌多漲少，金山軟件跌4.5%，表現最疲弱。小鵬汽車漲11.7%，漲幅最大。

小鵬汽車發布新款電動車G6，帶動股價一度飆漲約16%。其他「造車新勢力」亦同步走高，蔚來目前漲4%，理想漲幅收斂，目前漲0.7%，吉利漲約3%。

陸媒報導中國將推出房市振興方案的預期升高，大陸地產和物管股表現強勁，碧服漲逾4%，稍早前漲6.9%，在藍籌股中表現最佳。碧桂園漲逾3%，龍光漲逾5%。