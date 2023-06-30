王嫌在行事曆逐一記錄得手的時間與穿搭。（警方提供）

超商偷包裹得手上萬元老唱片，「慣竊行事曆」漏餡遭逮。

37歲在餐廳工作的王姓男子，鎖定超商、賣場四處行竊，日前他前往文山區某超商，趁店員忙著搬貨時，偷走內有價值上萬元老唱片的包裏，隨後又在另1家超商偷走4000元的3C產品快遞，文山二警方29日持搜索票前往王的住處，發現他每次做案得手後，都會在行事曆標註時間，進而清出6起類似案件，全案依竊盜罪送辦。

文山二警方日前接獲超商報案，表示顧客寄送的包裹遭人竊取，裡面有價值上萬元，幾已絕版的老唱片，讓買家心疼不已，警方獲報後調閱監視追查，鎖定行跡可疑的王男。

警方調查，王男假裝顧客在店內暗中觀察，並趁店員不注意時偷走包裹，經循線追查，日前鎖定王嫌住處並前往搜索、逮人。

王原本矢口否認犯案，但警方在他住處發現1本桌上型行事曆，上面寫有時間，以及當天的穿著，經比對後，發現都是他做案得手的時段，穿著疑似提醒自己不要再用相同搭配，以免被監視器拍下。

警方根據他的行事曆逐一比對，陸續清出6起在超商、賣場的竊盜案，但王的住處沒發現任何贓物，疑似已被他全部脫手，警方偵訊後依竊盜罪將他送辦，另擴大追查他另外涉及的其他10餘起案件。

文二分局長陳瑞基呼籲，店家商品眾多，宜增設防盗設備或監視器以嚇阻犯罪，並定期盤點貨物，以掌握商品動向；切勿因一時貪念觸法，警方也將持續查察不法，以維護市民的財產。