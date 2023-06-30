美國電動車新創製造商Lordstown Motors資金燒光，日前控告投資金主鴻海詐欺，並聲請破產保護，未料，Lordstown遭那斯達克交易所7月強制下市，鴻海投資5270萬美元（約台幣16.3億元），持有8.4％股票將成為壁紙。

路透報導，Lordstown才上市2年半，6月29日就向美國證券交易委員會（SEC）遞交申報文件，因Lordstown聲請破產保護，那斯達克交易所依相關法規，不准Lordstown股票繼續掛牌。

Lordstown表示，已收到那斯達克交易所的下市通知信，該公司不會提出上訴，將於2023年7月7日停止交易。

周四（29日）Lordstown股價大漲6.64%、收在2.25美元，今年以來已暴跌86.73%。去（2022）年8月初，Lordstown股價還有44美元，如今打了0.5折，只剩2字頭。

Lordstown在27日控告鴻海詐欺，稱未履行對其投資最高1.7億美元的協議，只好向法院聲請破產保護，另尋其他買家，解決公司營運危機。

鴻海於2022年11月投資5270萬美元（約台幣16.3億元），並對Lordstown持股8.4％。但因Lordstown股價低迷，甚至跌破1美元，面臨下市風險，鴻海認為，已違反當初雙方投資協議，拒絕剩餘資金到位。

鴻海回應表示，Lordstown不願依約履行雙方的投資協議條款。鴻海這段時間一直持正面態度與Lordstown進行建設性協商，協助解決因營運所造成的財務困境。

針對Lordstown提告行為，以及對外聲明中關於鴻海的不實評論、惡意攻擊的言論，鴻海將保留法律權益，並暫緩後續善意協商行動。