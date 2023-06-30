嘉義市警一分局將林姓車手移送嘉檢法辦。（嘉義市警一分局提供／廖素慧嘉市傳真）

全民抓詐騙，計程車司機「老陳」在嘉義高鐵站載到西裝筆挺的林姓男子，林男沿途不斷打電話、到超商「暫停」，老陳不動聲色，趁林男進入嘉義市一家超商，趕緊報案，警方從林男背包查獲200萬元現金，林男才坦承是取款車手，全案今天依詐騙罪嫌移送嘉義地方檢察署偵辦。

警方初步調查，被害人是40多歲葉姓陸配，在臉書上看到投資廣告，點擊查看，加入投資Line群組，葉女見群組內其他人「獲利連連」，動念投資，聽詐騙集團成員指引臨櫃提領全部積蓄200萬元現金，並分成2袋，到超商交給林姓車手，幸有老陳司機機警阻詐。

嘉義市警方與司機合力抓詐騙車手，阻詐拿回被害人的200萬元現金。（嘉義市警一分局提供／廖素慧嘉市傳真）

警方調查，22歲林男29日從新竹搭高鐵南下嘉義，坐老陳的計程車，一路上一直接打電話，說話內容疑似詐騙取款，沿路還到2、3家超商「暫停」數分鐘後又上車，老陳覺得有異，在林男進入嘉義市上海路一家超商後，老陳趕緊打110報案。

嘉義市警一分局八掌派出所員警獲報，趕到現場，林男背著大背包正好從超商走出，特徵與報案內容相似，上前盤查，警方盤問他掛著「投資公司工作證」的來源，林男支吾其詞，且無法說明公司運作情況。

員警徵得林男同意後查看背包，發現鉅款，林男見事跡敗露，坦承是車手，鉅款是在超商向葉女詐騙收取的款項，經現場清查後，當場扣得現金200萬元、手機1支、多家投資公司工作證、公司印章、個人印章及高鐵票1張等證物。

嘉義市警一分局長林詔徹表揚陳姓計程車司機。（嘉義市警一分局提供／廖素慧嘉市傳真）

警方循110報案來源，發現是陳姓計程車司機報案，分局長林詔徹即刻頒發阻詐獎勵禮券及禮品，感謝陳姓司機機警熱心，表揚「老陳」是警民合作抓詐阻騙的最佳典範。