▲邱姓老翁希望校方能幫忙找出兩位「無名英雄」，讓他能表達感謝之意。（摘自國立基隆高中臉書／徐佑昇基隆傳真）

基隆有一位80歲的邱姓老翁日前騎機車被砂石車從後方撞擊，當下被機車壓住雙腳動彈不得，剛好2名基隆高中學生路過，合力拉起機車車身協助老翁脫困，但未留下姓名。老翁因感念而寄信到基中，除稱讚外也希望校方可以尋找學生表揚。基中的臉書也將這則溫暖的「尋人啟事」貼出，使同學義舉讓各界得知，並鼓勵同學繼續熱心關懷社會。

據了解，這起交通事故是發生在今年5月22日上午7點50分左右，8旬邱姓老翁騎車疑遭砂石車從後方撞擊，當下與機車倒地，導致老翁被其機車壓住右腳，動彈不得，相當緊急。而基隆高中兩名學生上學途中目擊後，攜手幫助老翁拉起機車脫險。

事後邱姓老翁於端午節連假時，至基隆市警局八堵分駐所商談賠償事宜，也特別寫了一封感謝信送到基隆高中，請校方幫忙尋找學生，讓他可以感謝為善不欲人知的「無名英雄」。

邱姓老翁於感謝信中提及，「因被自己機車壓住右腳，兩學生合力拉起機車，否則後果不堪設想，非常感謝這兩位同學，無以為報。除致謝外，冀能拋磚引玉，希望如今社會有更多善心人士。」並希望校方能夠讓這2名無名英雄接受表揚。

基隆高中校長鍾定先表示，基中對於教育以學生品格優先，要把所學應用在生活上服務大眾。而同學協助幫老翁拉起機車，代表基中學生都有愛心及正義感，並且願意付出實踐。

基中特別在臉書貼出尋人啟事，表示「請這兩位無名英雄自己默默的到學務處找主任，基中師生為你感到驕傲。」也在留言中請同學如果當日有看到英勇學生的義舉，或民眾有行車紀錄器，都可跟校方聯繫，因為目前還沒找到兩位熱心學生。

基中也在貼文分享去年學生義舉的報導連結，在2022年11月的暖暖火車站有老翁不慎落軌，當時朱姓高三學生緊急按下火車煞車鈕，火車急煞僅剩5公尺，救回老翁一命。