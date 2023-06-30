多名學者出席今(30)日舉行的「私校退場機制學術座談會」。(李侑珊攝)

少子化衝擊我國高教版圖，近來後段私校頻傳停辦、停招的情況，學者認為，《私校退場條例》有其限制性且充滿悲觀，凡私校被列為專案輔導學校，被接管之後，只能等著退場，根本無法轉型，不滿的學校很可能採取行政訴訟，教育部如有意避免類似情況發生，應修改法條關於董事會改組等相關規定，讓校方並非只能面對關門這個唯一的結果。

多名學者出席今（30）日舉行的「私校退場機制學術座談會」。輔仁大學法學院長吳志光表示，依照《私校退場條例》，對於被教育部列為專案輔導的學校，實際情況其實就是政府接管，學校財源被中斷，要施行百萬以上工程，都必須要獲得主管機關同意才能進行，單獨招生也無法辦理，「這個制度充滿悲觀」。

吳志光也說，對於辦學情況不佳的私校來說，要配合政府開出的條件來轉型，實則太過嚴苛，相關標準很難達到，而偏遠地方的學校，資源又更缺乏，在無法配合的情況下，最後也只能解散，其中明顯的案例當屬永達技術學院，為此呼籲教育部給予私校與董事會能有更大轉型空間。

高雄大學法學院教授、《當代法律雜誌》總編輯廖義銘指出，就《私校退場條例》來說，私校一旦被列為專案輔導學校，最後只能退場、停辦，根本無法轉型，如果學校不滿，或是新的財團入主董事會，向教育部提案卻被打回票，很有可能在不滿教育部行政處分的情況下而提出行政訴訟，提告最後打到憲法法庭。

廖義銘認為，《私校退場條例》的規定都是基於對董事會或財團的不信任，這樣的態度對校方、教職員生必然造成傷害，另外再加上打官司曠日費時，最好的辦法還是教育部主動修改《私校退場條例》，給學校彈性解決轉型的空間。