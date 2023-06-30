南橫台20線100k處受到連日來午後下雨，造成路樹倒塌，橫跨道路，員警獲報後立即前往擺設三角警示牌及爆閃燈，提醒往來車輛，約經1小時後路樹移除，道路才恢復通行。

桃源分駐所副所長陳銘宏、警員曾克弘，於昨天晚間6時，巡經台20線100公里處，發現1棵老樹連根拔起，樹木橫跨車道，險象環生，加上下雨及道路彎曲，嚴重影響用路人行車視線，立即擺設三角警示牌及爆閃燈，提醒往來車輛。

警員曾克弘以徒手方式，先行排除較小枝幹，並聯繫甲仙工務段調派人員、機具到場，由於天色漸晚又下雨，經約1個小時，將路樹移除，道路恢復通行。

六龜分局表示，台20線是主要聯外道路，近日山區午後降雨頻繁，道路易滑落土石、樹木倒塌，行車進入山區，應小心慢行；另夜間行駛山區因道路彎曲視線不良且路燈照明不佳，更應隨時注意路面狀況，切勿任意超車、超速，發現路面有枯木、落石或其它障礙物，請立即通知主管機關或通知警方前往協助處理，以維護用路人安全。