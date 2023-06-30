藝人陳建州接連遭「大牙」周宜霈及「微風女神」郭源元指控性騷，陳建州皆否認犯行，並揚言向大牙提告、求償1000萬元，其妻范瑋琪昨首度發聲，相信丈夫是個正直的人。想不到激怒大批網友，社群平台遭洗版「演唱會退票」，《中時新聞網》實際點開寬宏售票系統平台，發現只有最便宜的1280元票價完售，其餘票價皆有位置。

范瑋琪今年9月8日(五)將在臺北流行音樂中心表演廳舉辦演唱會「范瑋琪 我們之間的事 演唱會」，5月31(三)中午12點全面開賣，不過過了一個月，票房表現不如預期，大部分的價位都有票。范瑋琪曾深陷多項爭議，2020年疫情嚴峻期間全台爆發口罩荒，她在私人臉書痛罵蘇貞昌「狗官」，遭外界批評，緊急道歉還是止不了血，3年過去她不時分享近況，多次鄭重表示道歉，但網友評價兩極。直到去年10月她才有機會重別歌壇，舉行「恰如其分的自己」私房音樂會，當時票全賣完，她在首場演出，看到台下坐滿粉絲，忍不住激動哽咽，主動提起先前的爭議。

范瑋琪的演唱會門票大部分都沒賣光。（圖／翻攝自寬宏藝術售票系統）

范瑋琪當時表示，過去這3年常被老公陳建州提醒「不要亂發東西、不要亂發照片」，想要低調過生活，她也承認犯錯，直言：「這3年很像上帝給我一個禮物，我做錯事了嘛，我有時間沉澱，重新和自己和解」，透露這段期間考進在職專班、重拾書本，體會當學生的美好，她也感慨說：「希望接下來的我，不會遇到比這更難的檻，要做最開心的自己」，未料，近日MeToo風暴延燒，陳建州成為箭靶，范瑋琪不捨丈夫的處境，昨發動態護黑人，引來許多打臉的聲音，也讓她到台北流行音樂中心開大型演唱會的路變得更加坎坷。