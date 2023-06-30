郵局下半年推出「窗到箱」包裹及快捷優惠資費。（中華郵政提供／陳祐誠台北傳真）

中華郵政公司為鼓勵民眾使用i郵箱取寄件，自今年7月1日起至12月31日止，推出i郵箱郵資優惠方案，國內包裹及快捷郵件自郵局窗口寄至i郵箱取件，每件依箱配表訂優惠資費再折抵8元，國內包裹每件最低40元、國內快捷郵件每件最低50元；國內包裹自i郵箱寄件至i郵箱取件（箱到箱），小型、中型儲格優惠資費分別為45元及50元。

郵局下半年推出「箱到箱」寄件資費優惠。（中華郵政提供／陳祐誠台北傳真）

中華郵政表示，民眾註冊郵政EZPost會員（https://ezpost.post.gov.tw/），選擇以「會員箱到箱」方式寄件，登入系統預填「i郵箱託運單」，且收件地址選擇i郵箱，再至i郵箱櫃體選擇「箱到箱」寄件完成者，除享資費優惠，再享會員每件5點的積點回饋。

民眾亦可將包裹攜至i郵箱，依畫面提示先選擇「現場箱到箱」作業，指定取件i郵箱並輸入收／寄件人手機號碼，即可印出託運單、支付郵資完成寄件，簡單又方便。

中華郵政提醒，郵件送達i郵箱時，收件人收到簡訊，內含郵件號碼及一組6位數取件碼，全天候24小時到指定i郵箱，在螢幕上輸入手機末3碼及6位取件碼快速取件。

中華郵政指出，i郵箱已在全國各地郵局、學校、社區、商辦及捷運等人潮密集處布建逾2400座，結合手機通訊科技及獨立式儲格設計，不僅保護收件人隱私與取件安全，更提供24小時取／寄郵件服務，歡迎民眾多加利用。