彰化員林市南東里等五個里數百位民眾到員林公所前抗議，反對在東山埔第二公墓興建殯儀館。（孫英哲攝）

彰化員林市南東里等五個里數百位民眾到員林公所前抗議，反對在東山埔第二公墓興建殯儀館。（孫英哲攝）

彰化員林市南東里等五個里數百位民眾到員林公所前抗議，反對在東山埔第二公墓興建殯儀館。（孫英哲攝）

彰化縣員林市公所日前公布「員林市興建生命禮儀廳民意調查」，興建地點選擇以33.6％的受訪者建議興建東山埔第二公墓區域為最高，引發周邊5個里居民不滿，組成自救會，並於今天動員數百人到員林公所前高舉布條抗議，要求公所撤案。員林公所收下陳情書，並表示會深入了解陳情的內容，並審慎評估、研議。

「反對黑箱民調，要求公所撤案！」反員林東區設置殯儀館自救會帶領數百名群眾高呼口號抗議，還請來孝女白琴對著公所哭喊要求公所撤案，現場並有一名12歲的江姓同學出面表示，她在家時遇到前來做民調的人，不但塞了一份民調文件要她簽名，還給了她一張50元的全家超商禮券，然後人就離開了。

出身員林市東區的縣議員曹嘉豪說，這次民調根本是黑箱作業，沒有充足的樣本數，民調前也沒有說明會或公聽會，民調數的加權算法是怎樣？有沒有專業的評估？用這樣充滿問題的民調來決定這樣的重大建設，實在很荒唐，也不能服眾，種種荒謬的市政決箱應立即懸崖勒馬。

自救會指出，市公所這次決定殯儀館的設置地點決策，不僅缺乏公開透明的民意調查，也忽視了選址的合理性和影響性，嚴重損害東區居民和學童的生活品質和安全，該地點距離東山國小並不是公所對外聲稱的三百公尺，而是不到一百公尺，為什麼不遠離校區？為什麼不維護學生的受教權？

東山埔一帶五個里有很多的弱勢學童，家長沒有經濟能力效法孟母三遷，殯儀館一設，每天送葬隊伍的佛經、哭墓音樂會干擾東山國小的教學，影響子子孫孫的安寧受教權，政治人物應有政治道德與政治良心，而且員東路與山腳路均為雙線道的狹窄道路，禁不起殯葬隊伍加入，勢必造成交通大打結。

自救會沈痛表示，新創事業可以有很多業別，不是只可選擇殯葬業，希望市長大人能重視他們的訴求，為員林市的發展和民生著想，做出有政治道德與良知的決定，撤除在東山埔第二公墓設置殯儀館一案，改選其他人堙稀少，交通方便，又可充分照顧廣大市民及緊鄰鄉鎮的地方。

員林市長游振雄未出面，由市公所主任祕書賴冠宇代表接下抗議群的陳情書。賴冠宇說，每件大型建設都必須有妥善的規劃與相關時程，收下陳情書後，公所一定會深入瞭解陳情的內容，並審慎評估、研議，希望大家能對公所辦理的公共建設有信心，也樂見每一位民眾的理性建議與溝通。