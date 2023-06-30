高雄市大寮區山仔頂段一處正興建社會住宅工地，30日上午11時15分許傳出 一起工安意外，1名洪姓工人在工地施作連續壁灌漿作業時，疑鐵管脫鉤當場砸中，導致該名工人左耳出血，目前已被送往醫院搶救，詳細意外過程待警方和勞檢處進一步調查中。