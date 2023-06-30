高雄社會住宅工安意外！灌漿鐵管脫鉤 1工人慘遭砸昏 12:542023/06/30 中時 洪靖宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市大寮區山仔頂段今發生工安意外。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市大寮區山仔頂段一處正興建社會住宅工地，30日上午11時15分許傳出 一起工安意外，1名洪姓工人在工地施作連續壁灌漿作業時，疑鐵管脫鉤當場砸中，導致該名工人左耳出血，目前已被送往醫院搶救，詳細意外過程待警方和勞檢處進一步調查中。 憑門票免費吃冰！ 茂管處邀你FUN遊高雄 呷冰清涼一夏 高虹安幕僚涉Metoo提告侵害名譽敗訴 竹市府回應了 麋先生勇闖鬧鬼大樓取景 團員驚喊：火燒屁股打鼓 #高雄大寮 #社會住宅 #工安意外 #灌漿 #鐵管 也許您會感興趣 推薦閱讀 好市多夯品「突襲式特價」只到今天！會員崩潰：才剛買 11:002023/06/30 生活 范瑋琪護陳建州 律師列「4不怕」喊話受害者：會接住妳們 09:562023/06/30 生活 係金A！何壽川爆料：華紙要用飛灰蓋宿舍 10:162023/06/30 財經 安卓用戶快刪！這5款APP暗藏木馬病毒「恐盜光銀行存款」 06:002023/06/30 科技 畫面曝光！嫌流浪貓又吵又髒 怪男公園灑釘子倒漂白水 12:042023/06/30 社會 草蜢10月首登高雄巨蛋 陳其邁：比台北更熱情奔放 11:582023/06/30 生活 因應中共滲透威脅！國安、檢調舉辦「國安案件講習」 11:112023/06/30 社會 《國際金融》不是押升息! 美債息曲線倒掛加劇露玄機 11:482023/06/30 財經 人夫帶小三到摩鐵床戰 瞎辯：肚痛「上廁所」 法官神反問栽了 08:272023/06/30 社會 去年搭過泰坦號！他PO下水後完整影片太震撼 網：難怪富豪搶著去 01:392023/06/30 生活 餵藥案毛髮未檢出 侯友宜批綠：造浪者變成造謠者 11:432023/06/30 政治 北農董總座卡關今續選是否落幕 蔣萬安：下午就知道 11:562023/06/30 政治 泰國機場恐怖意外！女遊客跌倒「腳捲電扶梯」 當場截肢畫面曝 09:482023/06/30 國際 《金融》金管會H1開罰破億元 年增逾6成 08:382023/06/30 財經 西裝男南下嘉義超商「面取」200萬 1舉動被小黃司機看破手腳 12:412023/06/30 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。