高雄市大寮區山仔頂段一處正興建社會住宅工地，30日上午11時15分許傳出 一起工安意外，1名洪姓工人在工地施作連續壁灌漿作業時，疑鐵管脫鉤當場砸中，導致該名工人左耳出血，目前已被送往醫院搶救，詳細意外過程待警方和勞檢處進一步調查中。

憑門票免費吃冰！ 茂管處邀你FUN遊高雄 呷冰清涼一夏
高虹安幕僚涉Metoo提告侵害名譽敗訴 竹市府回應了
麋先生勇闖鬧鬼大樓取景 團員驚喊：火燒屁股打鼓
#高雄大寮 #社會住宅 #工安意外 #灌漿 #鐵管