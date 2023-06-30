為幫助青年在畢業前確定求職目標及方向，培養所需重點產業技能，勞動力發展署桃竹苗分署推出「大專青年預聘計畫」，針對畢業前1年的大四生，透過學校選課系統進入重點產業實習，接受超過320小時預聘工作崗位訓練，學習就業所需技能。訓練期間還能享有薪資、勞健保、職災保險和勞退提撥等福利，鼓勵青年畢業後留任預聘企業繼續工作。桃竹苗預計提供583個預聘工作崗位，職缺涵蓋科技製造、車輛製造、數位多媒體等領域，歡迎有興趣的青年把握時間選課，截止日期至9月底。

目前正在參與預聘計畫的劉彥霆，就讀龍華科技大學四年級，他希望在畢業後進入半導體產業工作，因此經由學校辦理的實習廠商說明會加入預聘計畫，進入矽格股份有限公司。實習期間劉彥霆透過公司安排的職場導師，深入瞭解半導體生產流程，公司結合完善教育訓練規畫，讓他在實作前預先瞭解基本概念，對他日後工作有很大幫助，由於實習期間表現優異，他也獲主管肯定與公司留任。

劉彥霆表示，他已決定留任矽格繼續服務，也升任設備工程師一職，不僅節省尋職和面試時間，還可獲勞動部提供的留任獎勵金1萬元，公司還提供額外的留任獎金並承認實習期間的工作年資，對他來說獲益良多。

矽格表示，預聘計畫不僅能提前培育優秀人才，還讓大專校院的學生提早體驗產業經驗，瞭解半導體測試流程和知識，減少學用落差。此外，公司還提供一系列福利措施，包括與正職人員相同的福利待遇、實習年資認列、實習期滿獎金及高達5萬元的預聘獎金，吸引並留住優秀人才。

桃竹苗分署長林淑媛表示，因應國內重點產業人才缺口，同時解決大專青年缺乏工作經驗及尋職困難問題，預聘計畫鼓勵國家重點產業運用預聘制及工作崗位訓練，強化大專青年職場實務技術職能，只要參與補助大專校院辦理就業學程計畫的工作崗位訓練單位，或教育部核定大專校院校外實習相關計畫的合作企業皆可提出申請。

林淑媛說，預聘計畫對學校、企業及青年都有實質補助，有意預聘青年的企業可與各大專校院洽談「大專就業學程計畫」或是參與教育部指定的實習計畫合作，並於開訓前2個月向辦訓所在地的分署申請補助，也歡迎青年透過選課踴躍參訓。

林淑媛提到，相關大專青年預聘計畫請洽本分署訓練推廣科，為協助青年順利就業，勞動部已於今年5月啟動「投資青年就業方案第二期」，整合教育部等11個部會資源，提供多元化就業服務，幫助青年朋友尋職時獲得即時資訊與協助，詳細內容可搜尋台灣就業通網站「投資青年就業方案第二期」專頁了解。