日商三井不動產斥資百億元將在高雄鳳山地區打造台灣第3家三井LaLaport商場，高雄市長陳其邁30日出席動土典禮。（洪浩軒攝）

日商三井不動產斥資百億元將在高雄鳳山地區打造台灣第3家三井LaLaport商場，預計闢建地上6層、地下2層，總樓地板面積約20萬6000平方公尺的複合型商場，高雄市長陳其邁30日出席動土典禮，他表示，期待鳳山未來成為全台面積最大、功能最多元及營業額最高的LaLaport。

全台第3家三井LaLaport商場位於台糖高雄鳳山國泰重劃區，將打造結合購物、餐飲、娛樂一站式體驗的休閒購物中心，鳳山三井LaLaport將成為全台規模最大的LaLaport，除規畫引進280個日本、台灣知名品牌進駐，也可帶動超過2000個工作機會，結合衛武營藝文空間與都會公園，可望打造高雄最具指標的休憩、娛樂環境，鳳山三井LaLaport預計於2026年正式開幕。

三井不動產董事長久一康洋表示，高雄鳳山LaLaport設計將操低樓層、大空間的舒適設計，引進餐飲、時尚品牌及娛樂設施，讓三代同堂家庭可以逛一整天，未來也將配合在地區域需求，打造具有鳳山特色的商業設施，讓高雄和鳳山更加熱鬧繁榮。

陳其邁指出，高雄市去年百貨公司的整體銷售總額達25.6億元，連續2年超越台中市，位居全國第2名，2021年的營利事業銷售總額55兆元，已創下歷史新高紀錄，而2022年營利事業銷售總額達58兆元，相信高雄未來的發展在三井加碼投資下將如虎添翼，也期待鳳山三井LaLaport成為全台面積最大、功能最多元及營業額最高的LaLaport。

陳其邁表示，可以預期鳳山LaLaport進駐後，配合衛武營、捷運的整體發展，該區域會成為鳳山未來新都心，未來將蓬勃發展。至於民眾擔心LaLaport興建過程會有交通黑暗期的問題，市府會做好相關交通評估及因應措施，包括道路、捷運、停車場等都會有妥善規畫。