竹北水資中心第2期工程擴建中，目前已達45000CMD處理量。（邱立雅攝）

內政部營建署在2013年推動再生水計畫，近年發生大旱後，發現再生水是產業救命水，政府重視公共汙水處理再生水，其中在新竹縣市有客雅、竹東以及竹北水資源回收中心，汙水處理量達8.55萬CMD。30日蔡英文總統前往竹北水資源回收中心視察，縣長楊文科趁機向蔡請命，希望拉到寶二水庫的原水專管，能接管給關西、新埔鎮，蔡英文點頭指示要相關單位協調。

營建署署長吳欣修簡報時指出，內政部從1992年推動下水道建設計畫，至今已經第6期，現階段全國接管用戶達381萬戶，每年用戶接管13萬戶，預計2026年將達到407萬戶。其中新竹縣近年成長速度很快，普及率已達25.6％，期望到2031年達到46％，新竹市目前19.82％，預計2031年達到50.51％。

目前全國已興建81座水資中心，每日處理314萬噸水，由於在近幾年大旱後，業界發現再生水是救命水，如今用水已提早被園區大廠預訂。吳欣修表示，新竹縣市有客雅、竹北以及竹東水資中心，預計在2030年聯合供應每日6.71萬噸水，將從海邊逆打到山區。另台積電在寶山科學園區的部分環評承諾要提供9.7萬噸再生水，其中3萬噸由園區回收再利用。

縣府工務處長江良淵簡報時指出，竹北水資回收中心2期擴建，目前完成下水道1、2期，涵蓋縣治3期高鐵台科大重畫區，陸續辦理用戶接管，並推動第3期建設計劃，每天高達4.5萬噸的處理量，符合環保署的放流標準。

縣長楊文科表示新竹縣近年蓬勃發展，帶來大量人潮，新竹縣對水很重視，翡翠水庫、石門水庫拉專管到竹北到新竹市，是很了不起的建設，不過在重視產業的同時，這條拉到寶二水庫的原水專管，會經過台3線，希望在過程中接管給關西、新埔鎮，提供居民使用。吳欣修表示這部分屬水利署與自來水公司管轄，蔡英文指示去協調一下，並希望新埔關西有更好的發展。

蔡英文表示，竹北可能是全台灣近年來發展最高的地方，也是新竹高科技產業發展的腹地，讓竹北發展更好、企業更有信心，穩固基礎建設很重要，面臨極端氣候嚴峻的挑戰，開發多元水源、穩定供水十分關鍵，對於供水的目標政府有基礎的目標和完整規畫，拜託楊文科和縣府團隊再接再厲，執行水資中心後續計畫，推動跨縣市合作，提供更穩定產業用水，快速結合新竹地區的再生水廠網絡。

蔡英文強調穩定供水對民生產業都很重要，竹科持續擴建，台積電2奈米廠即將在新竹落成，新竹產業用水需求只會增加，政府重視發展，加強韌性，為產業發展打下基礎，吸引更多企業進駐，地方和中央一起把基礎建設做到最符合產業的需求，期待繼續努力創造人民產業的雙贏。