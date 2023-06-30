高雄陳姓男子持有毒品，2022年在路上與兩輛汽車擦撞後直接逃逸，警方2天後循線在鳥松區鎖定陳男，當時陳男拒捕、還衝撞警車企圖逃逸，員警當街掏槍狂轟15槍、成功逮補陳男。高雄地院依妨害公務執行罪、毒品防制條例判陳男10月、8月，可上訴。

去年2月19日上午1，25歲的陳男開車行經苓雅區三多四路與中華四路口時，不慎擦撞孫姓、許姓汽車駕駛的轎車，陳男直接加速逃逸，孫男、許男見狀開車在後方一路狂追。孫男在一心二路與復興三路口疑似車速過快，失控打滑，撞到2名路人致傷。

警方獲報後，2天後在鳥松區中正路鎖定陳男，當時陳男車上還載著2名友人，見警方當街靠近、示意車上人員配合下車查辦，陳男竟直接踩下油門、衝撞警車，員警閃躲後、連開15槍制止，陳男等人趁亂棄車逃逸，2天後到案。

警方事後在陳男車上找到安非他命29公克及K他命10公克，3人疑似擔心販毒行徑曝光才拒捕。陳男到案後坦承犯行，但否認持有毒品。

開庭時，陳男才坦承持有毒品，被依毒品罪判8月。開車撞警車則被依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪判10月。

法官認為當時競逐時，馬路上的交通狀況還算順暢，沒有達到壅塞、截斷、癱瘓道路，造成他人無法安全往來程度，妨害公眾往來安全部分判陳男無罪，可上訴。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！