根據外電報導，世界衛生組織（WHO）旗下的國際癌症研究中心（IARC）預計7月將人工甜味劑阿斯巴甜（Aspartame）列入可能致癌物。醫師指出，目前對於人工甜味劑（代糖）的長期安全性尚未確定，不宜大量攝取，也不建議糖尿病患者以代糖取代一般的糖。食藥署表示，將密切注意IARC正式公布的評估報告，作為國內相關規範的參考。

阿斯巴甜是是常見的人工甜味劑（代糖），是國際間准用的食物添加物，從零卡可樂到無糖口香糖都普遍使用。IARC最近在專家會議中做出結論，根據已公布的證據，預計7月宣布將阿斯巴甜列為「對人體可能致癌」。

食藥署說明，阿斯巴甜為L-天門冬胺酸和L-苯丙胺酸二肽的甲基酯結構，屬非碳水化合物類的人造甜味劑，甜度為蔗糖的200倍；國際上包括聯合國食品標準委員會（Codex Alimentarius Commission）、歐盟、美國、日本等，皆可作為准用之食品添加物甜味劑。

中華民國糖尿病衛教學會秘書長、成大醫院糖尿病防治中心主任歐弘毅說明，代糖可避免熱量攝取增加，但長期安全性不是這麼確定，目前正反向的科學證據皆有，本土研究指出，代糖可能增加胰島素阻抗性、增加脂肪肝風險，阿斯巴甜會影響胎盤發育。

歐弘毅指出，針對一般民眾，建議不宜過量攝取代糖，至於糖尿病患者，無論是代糖或一般的糖，都以「減少攝取」為原則，並不建議以代糖取代一般的糖。

食藥署表示，我國目前可於各類食品視需要適量使用阿斯巴甜，「適量」係以達到預期效果之最小量為限制，依原物料本質、食品加工流程及目的、儲藏及運輸條件等而定；將密切注意IARC正式公布之評估報告，及國際間後續之准用情形，作為評估檢討修正阿斯巴甜使用範圍及限量規範之參考。