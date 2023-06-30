近日發生重大氣爆意外，而據消防署火災統計，2017至2022年間因瓦斯漏氣或爆炸引發火災共525次，平均每年87.5次，今年至5月止，就已發生46次的瓦斯漏氣或爆炸事故，死傷頻傳，造成國人生命財產重大損失，陽光基金會呼籲，應修法或擬訂政策強制住宅全面安裝瓦斯安全裝置，規劃階段性期程，並研擬對民眾、業者的補助措施以加速推進。

據陽光基金會2017至2022年服務統計，因瓦斯氣爆致燒傷者中共179人，其中近7成為重大傷病患者（燒傷面積大於20％），必須經歷漫長重建之路。燒傷後生命無法若無其事地重來，傷友陳先生因瓦斯氣爆全身65％三度燒傷，疤痕攣縮嚴重影響功能，四年來仍須持續治療和復健。

陽光基金會也呼籲，電話接獲民眾報案瓦斯外洩事故時，接線人員能於電話中提醒「禁關推離」的應變措施，避免第一時間發生不可逆之災害；整合消防署（禁關推離）和經濟部（天然氣微電腦瓦斯表／桶裝瓦斯超流遮斷裝置）的宣導資訊，加強對民眾宣導。

陽光基金會指出，為維護社會公共安全及保護人民生命財產的安全，政府各部會應劍及履及採取有效措施，落實相關法案（例：安全開關閥法案CNS1324），積極宣導災害防治應變。唯有公權力戮力推動，配搭民眾認知提升及行動，才能讓燒傷意外不再剝奪人民安居樂業的每一天。