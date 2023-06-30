聯合國大會今天不顧敘利亞反對，決定成立一個獨立組織，以「釐清」2011年戰亂爆發以來，數以千計在敘利亞失蹤者的命運。

根據非政府組織的資料，自從敘利亞開始殘酷地鎮壓反政府抗議活動以來，有約10萬人至今下落不明，逾50萬人遭到殺害。

這次以82票贊成、11票反對、62票棄權通過的決議指出，「在敘利亞阿拉伯共和國（Syrian Arab Republic）歷經12年衝突和暴力後，透過提供所有失蹤者命運和下落的答案來減輕其家屬痛苦上，進展十分有限。」

敘利亞阿拉伯共和國失蹤人口獨立調查機構將「釐清敘國所有失蹤人口的命運和下落」，並「替受害者、倖存者、和失蹤者的家屬提供充分的支持」。

但敘利亞與俄羅斯、中國、伊朗一起反對成立那個組織，稱協議未徵得他們的同意。

敘利亞駐聯合國大使薩巴（Bassam Sabbagh）特別針對美國表示：「這份草案明顯呈現公然干預我國內政的情況，且提供某些西方國家對敘利亞採取敵對作法的新證據。」

他拒絕接受這個「沒有清楚定義失蹤人口概念的奇怪神秘機制，這個機制不受時間和地理的限制」並警告說，那可能被用來針對聯合國的會員國，尤其是發展中國家。

這項決議呼籲聯合國秘書長、聯合國人權事務高級專員和其他有關的各方，在80天內將新組織的職責確定下來。

聯合國人權辦公室（UN Human Rights Office）在推特（Twitter）上說，「這是個非常有必要的倡議，那些遍尋不著親人的家屬，有權知道他們所愛之人的命運和下落。」

國際非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）表示，新組織需有合適的工具來完成職責。

人權觀察駐聯合國主任夏邦諾（Louis Charbonneau）在聲明中說：「聯合國會員國應確保這個新組織有足夠人力及資源，以釐清在敘利亞長達12年的衝突中，數千失蹤人口發生了何事。」

「敘利亞民眾理應獲得這樣的對待。」