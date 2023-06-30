俄國流亡反對派領袖霍多科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）旗下媒體「檔案中心」（Dossier Center）取得的文件顯示，蘇洛維金（Sergei Surovikin）在俄國傭兵組織瓦格納集團內有個人註冊碼。

VIP名單內除了蘇洛維金，至少還有30名俄國高階軍事及情報官員，「檔案中心」稱他們也是瓦格納的VIP成員。

蘇洛維金24日發布影片，向瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）喊話要求停止兵變行動後，就沒再公開露面，目前下落不明。

蘇洛維金是戰功彪炳的俄國空軍司令，在俄國介入敘利亞內戰後，以殘忍作風聞名的蘇洛維金被封為「末日決戰將軍」（General Armageddon）。

瓦格納集團尚未回應CNN置評要求。目前暫不清楚瓦格納VIP成員資格意味什麼，包括是否有經濟利益方面的糾葛。

蘇洛維金與瓦格納之間存在某種關係已非秘密，但這些文件令各界對俄軍高階官員與瓦格納的關係滋生疑竇。

在普里格津短暫兵變期間，瓦格納戰士占領俄國南部的頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don），幾乎沒有遭遇俄軍阻撓。（譯者：張茗喧/核稿：劉文瑜）