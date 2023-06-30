俄國流亡反對派領袖霍多科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）旗下媒體「檔案中心」（Dossier Center）取得的文件顯示，蘇洛維金（Sergei Surovikin）在俄國傭兵組織瓦格納集團內有個人註冊碼。
VIP名單內除了蘇洛維金，至少還有30名俄國高階軍事及情報官員，「檔案中心」稱他們也是瓦格納的VIP成員。
蘇洛維金24日發布影片，向瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）喊話要求停止兵變行動後，就沒再公開露面，目前下落不明。
蘇洛維金是戰功彪炳的俄國空軍司令，在俄國介入敘利亞內戰後，以殘忍作風聞名的蘇洛維金被封為「末日決戰將軍」（General Armageddon）。
瓦格納集團尚未回應CNN置評要求。目前暫不清楚瓦格納VIP成員資格意味什麼，包括是否有經濟利益方面的糾葛。
蘇洛維金與瓦格納之間存在某種關係已非秘密，但這些文件令各界對俄軍高階官員與瓦格納的關係滋生疑竇。
在普里格津短暫兵變期間，瓦格納戰士占領俄國南部的頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don），幾乎沒有遭遇俄軍阻撓。（譯者：張茗喧/核稿：劉文瑜）
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。