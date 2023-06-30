農金局為提升信用部競爭力，擴大經營利基，在金融穩定之前提下，持續盤點及檢討法規制度，修正農業金融法相關法規，範圍包括放寬信用部贊助會員及非會員存放比、適度提高授信限額、擇優放寬業務區域、強化信用部轉存機制、調整風險性資產之風險項目與權數等，將有助於支應農產業資金需求及厚植信用部競爭實力；同時深化差異化管理，強化信用部經營體質，創造良性循環。

農金局為協助信用部拓展新種業務，並推動農漁村數位金融發展，截至112年5月底已核准257家信用部辦理行動支付業務，306家信用部辦理網路銀行業務，分別占全體信用部家數82％及98％。另成功整合信用部通路，由全國農業金庫委託信用部辦理代收及黃金存摺業務，截至112年5月底止已提供1,414項代收服務，開辦黃金存摺家數為52家，增加信用部手續費收入。

農金局說明，截至112年5月底全體311家信用部，共1,157個營業據點，遍布全國各地，而全國368個鄉鎮市區，尚有115個（約占1/3）未設有銀行及信用合作社，僅能依靠信用部提供偏鄉地區金融服務，如花蓮縣鳳榮地區農會及台東縣太麻地區農會協助辦理偏遠地區居民普發現金作業，充分發揮信用部存在價值。又為提供身心障礙者充分享有基本、平等及合理便利之金融服務，農金局亦督導信用部建置無障礙環境與精進各項友善措施，以落實普惠金融的公益精神，將農業金融服務擴及社會各族群。

農金局進一步表示，為執行各項農業政策及支應農漁業者營農所需資金，促進農業發展，持續推動專案農貸，透過信用部辦理貸款業務，提供農漁業者低利資金，累計至112年5月底約132萬戶農漁業者受益，貸款金額達7,588億元，成效顯著。

另為鼓勵青年從農及壯年農民持續從農，推動「青壯年農民從農貸款」，提供百大青農5年500萬元、一般青農5年200萬元免息，減輕青壯年農民貸款利息負擔，累計至112年5月底，逾1.8萬戶青壯農受益，貸款金額達245億元，免息受益青農約1.3萬戶，扶植青壯農著有成效，農漁會功不可沒。

農金局成立近20年來，積極強化各項監理措施，信用部經營體質為歷年來最佳，有效達成金融監理目標。未來，仍將力求信用部穩健經營，並賡續推動專案農貸精進措施，以協助農業轉型升級，提供各種新型態農業生產所需資金，並期許透過農漁會之在地服務，充分發揮農業金融功能，服務偏鄉並貼近農漁民需求，以金融支持農業發展，發揮農業金融之核心價值。