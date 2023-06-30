香港經濟日報報導，巨星傳奇於6月9日突然宣布延遲上市並表示，因綜合當前的市場環境以及各項因素，同時與保薦人、公司股東及承銷商經過慎重考慮後達成一致，決定不計利息退回申請股款，刊發補充招股章程並延遲上市。
該公司新零售業務大部分收入來自魔胴咖啡的銷售，而IP創造及營運業務包括內容創作和管理，以至許可及銷售相關產品。去年總收入人民幣（下同）3.44億元，年減5.8％，期內公司擁有人應占溢利6,038.9萬元，年增38.35％。
「周杰倫概念股」巨星傳奇再度招股，於6月30日起至7月5日招股，計劃發行1.27億股，一成於香港作公開發售，招股價由上次的5.5至6.3港幣，改為發售價每股4.25港幣，集資額5.38億港幣，預期將於7月13日掛牌。
香港經濟日報報導，巨星傳奇於6月9日突然宣布延遲上市並表示，因綜合當前的市場環境以及各項因素，同時與保薦人、公司股東及承銷商經過慎重考慮後達成一致，決定不計利息退回申請股款，刊發補充招股章程並延遲上市。
該公司新零售業務大部分收入來自魔胴咖啡的銷售，而IP創造及營運業務包括內容創作和管理，以至許可及銷售相關產品。去年總收入人民幣（下同）3.44億元，年減5.8％，期內公司擁有人應占溢利6,038.9萬元，年增38.35％。
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