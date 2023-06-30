大陸《對外關係法》7月1日即將上路。全國人大常委會法工委負責人接受新華社專訪直言，大陸《對外關係法》規定加強涉外領域法律法規的實施和適用，與個別國家依據國內法搞「長臂管轄」完全不同。

該負責人指出，為維護國家利益，保護公民權利，一國法律有條件有限度地域外適用，是國際通行的做法。對外關係法作為涉外領域的基礎性、綜合性法律，有必要作出原則性規定。因此，對外關係法規定「國家在遵守國際法基本原則和國際關係基本準則的基礎上，加強涉外領域法律法規的實施和適用」。

該負責人說，這反映在發展對外關係中，大陸始終恪守國際法基本原則和國際關係基本準則，尊重國際慣例，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益和國家尊嚴，保護中國大陸公民、組織合法權益。

該負責人強調，大陸《對外關係法》規定加強涉外領域法律法規的實施和適用，與個別國家依據國內法搞「長臂管轄」完全不同。多年來，個別國家為維護國際霸權，動輒以國內法為依據制裁他國的實體或者個人，這種霸淩行徑受到各國的廣泛批評，被稱為長臂管轄，這是國際霸權的表現，中國大陸是這種國際霸權的受害國之一，堅決反對這種做法。

該負責人稱，為維護大陸國家主權、安全、發展利益，大陸進行了堅決鬥爭，先後制定《中華人民共和國反外國制裁法》《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》《不可靠實體清單規定》等予以反制，並依法對相關國家的實體或者個人採取反制措施。

談及為何要制定《對外關係法》，該負責人說，經梳理，截至2023年6月底，現行有效297部法律中，專門涉外法律52部，含涉外條款的法律150餘部。但是，也應當看到，大陸涉外法治體系建設還存在一些不足之處，尤其是在維護大陸主權、安全、發展利益方面，還有不少法律空白。