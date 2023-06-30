新竹市富禮國中培養不少優秀射箭好手，並爭取到教育部體育署2800萬元經費興建大型射箭館，但近日射箭館工程再度流標，市議員林盈徹擔心，中央的補助款恐因工程流標被收回，呼籲市府應積極處理。對此，市府表示，將全面檢視預算書圖，加速工程發包。

射箭運動是新竹市的強項，在全國運動會或國際賽皆有出色表現，富禮國中射箭館於2019年5月24日經體育署核定計畫總經費4000萬元，中央補助經費2800萬元，經費雖然已核定，但近日又再度流標。

市府先前表示，體育署去年12月15日來函表示，若今年6月30日前尚未發包，則必須將經費收回，並由市府自籌款項。林盈徹指出，富禮國中射箭館工程再度流標，向中央爭取的2800萬經費恐被中央收回，未來工程可能得減項才能進行，影響甚鉅。

林盈徹也說，新竹市長高虹安上任逾半年，相關建設若有缺失不但不積極處理，卻當成政治提款機，不斷製造輿論、誤導市民，製造公共工程有弊端的不當聯想，影響廠商參與公共工程的意願，更耽誤新竹市進步的腳步，呼籲市府應積極處理。

對此，市府工務處表示，因應物價波動，「富禮國中射箭場館增建工程」從去年開始數次流標，今年已全面重新檢討預算書圖，詳實考慮當前營建市場物價水準，合理編列經費預算中，並就未來至完工時可能漲幅，依行政院公共工程委員會規定，編列物價調整費，合理分擔契約雙方對於物價漲跌之風險。

至於多次流標原因，工務處分析，近年國內公共工程面臨大環境缺工、缺料、通貨膨脹、俄烏戰爭等因素，降低廠商投標意願，中央及各縣市政府都面臨同樣的情況，加上國內缺工持續惡化，建築基地進出交通狀況，交通壅塞、施工機具、材料進出時間受限上下班尖峰人潮，交通維持複雜度高，鄰房住居品質亦受影響，限制施工效率。

工務處表示，將適度規畫工期，讓廠商在施工期間有調度的彈性，吸引廠商投標，也會提供必要行政協助，依核實評估之施工進度，即時辦理估驗計價，避免延遲付款廠商，緩和廠商資金調度壓力，增加承攬誘因。