午後對流旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局針對全台19縣市發布大雨特報，台南以北、東半部地區及高屏山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水；另針對台北市、新北市、基隆市發布大雷雨即時訊息。台北市士林山區慎防暴雨。

大雨區域：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島。

大雷雨警戒區域：台北市、新北市、基隆市。

氣象局針對台北市雙溪（楓林橋與碧溪橋）發布災防告警，持續時間至16時45分；鄰近區域已有暴雨或有暴雨發生機率；呼籲遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動。

氣象局指出，周六至下周四（7月1日至6日）各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區亦局部短暫陣雨；其中下周二至四西南風增強，東南部地區有焚風發生的機率。