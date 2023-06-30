台南市本土登革熱確診病例至29日已飆破百例，放暑假在即，台南市政府教育局要求各級學校在放暑假前，需全面孳清、清掃環境，巡檢室內外易積水處、各類容器及水溝，針對水溝洞及樹洞、積水不易流動區也需投藥或制定防蚊策略，全力防堵登革熱疫情發生。

台南市目前有7區出現登革熱病例，教育局指出，除已針對病例發生地區的學校進行孳清稽查外，日前也邀集中小學校長協會代表與各單位主管舉行緊急應變小組會議，決議將學校依疫情風險程度分級管制、補助學校防疫經費並要求各校均須規畫暑期孳清人力，訂定暑假登革熱稽查輔導計畫，落實防疫作為。

教育局長鄭新輝表示，暑假期間相關孳清人力已請各校完成規畫並回報，針對病媒蚊易孳生空間也會隨時留意並消除病媒蚊，易被忽略的校內工地也請學校督導承包商務必落實登革熱防治計畫。教育局表示，暑期已排定至少80場校園孳清稽查，並由各駐區督學每周定期巡檢，確保落實各項防疫工作。