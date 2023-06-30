星宇航空今天召開股東會，股東詢問是否考慮進軍國內線，董事長張國煒表示，國內線還不是介入時間點，這部分先暫緩，不過總有一天會介入，只是不是現在。

星宇航空今天召開股東會，有股東詢問公司是否規劃投入國內線，張國煒說，這部分一開始有研究，不過國內線現在處於生態均衡，還不是介入的時間點，而且他去年短暫接管立榮航空時，發現國內線飛機很拮据，因此暫緩星宇航空介入國內線的計畫。

張國煒接著說，他也很怕現在介入國內線，飛行員會從立榮航空跑去星宇航空，尤其立榮航空沒有飛行員，是長榮航空連人帶機租給立榮航空，若介入可能會造成飛行員流動問題，而且他也是立榮航空持股40%的大股東，不能做傷害立榮航空的事情，「畢竟也是父親（長榮集團創辦人張榮發）創立的」，因此國內線部分先暫緩，但不排除總有一天會介入，只是不是現在。

另有股東詢問是否可能跟長榮集團有合作，張國煒回應，長榮是「老東家」，沒有一定不合作，可以合作也很好，但要雙方都有益才行，「我不排斥都可以談」。