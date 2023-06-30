徐悠深表示，過去一年仍受新冠疫情的影響，致使各項新藥的臨床試驗開展有所延宕，公司持續克服困難進行臨床收案，同時也嘗試啟動小型研究案，盼能加速LTh(αK)免疫調節蛋白技術平台結合鼻噴劑型的應用，擴張應用領域和專利地圖，在未被滿足的醫療需求中，開發利基新藥產品，造福病患。

隨著疫情解封，為加速各項臨床試驗的推展與充實營運資金，昱厚已規劃辦理現金增資發行新股，以4,000-8,000張為上限，每股暫定25-30元，預計募集1-2.4億元資金。

展望今年，將同步加速臨床試驗與商務拓展，對今年營運抱持正向看法。

徐悠深表示，昱厚新藥開發重點將以治療嗜酸性白血球嚴重氣喘、老人鼻噴流感疫苗加強劑，以及鼻噴新冠肺炎免疫治療藥等三大產品為主，其中，昱厚開發治療原有藥物已控制不良的嗜酸性白血球型氣喘新藥，此計畫為先前過敏性鼻炎研究的延伸，已獲食藥署（TFDA）核准進行學術研究用的Ⅱ期臨床試驗，預計近期啟動收案，明年第二季完成臨床試驗，屆時將以此成果對外授權、或申請新藥查驗登記用的中、後期階段臨床試驗。

在台灣，平均每10位氣喘病患就有1人屬於嚴重氣喘，以現有小分子藥物無法穩定控制，存在未滿足的醫藥需求。根據市調機構Precedence Research統計，2020年全球嗜酸性白血球表現型氣喘治療藥的市場規模約99億美元，並預估將逐年增長。

此外，因應鼻噴劑型流感疫苗III期臨床試驗，已完成四價位鼻噴流感疫苗藥品製造的醫藥品查驗中心（CDE）預審，昱厚目前計畫先進行小型委託研究案，以老人鼻噴流感疫苗加強劑試行，並洽談策略夥伴進行後續的III期臨床試驗。

至於鼻噴新冠肺炎免疫治療藥，台灣的Ⅱa期臨床已完成收案，將於第三季解盲，而印尼的Ⅱ期臨床試驗也預計在今年完成，若結果符合預期，將會在印尼進行三期或多國臨床試驗。

商務拓展方面，將積極爭取國內外大廠技術授權或合作開發等模式，將開發中新藥在最短時間內推向市場，追求營運的永續成長。