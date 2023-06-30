民進黨總統參選人賴清德YT《看見，賴清德》系列推出最新內容，「立法者的責任」；賴清德說，「提出問題之後，更重要的是提出解方」；他舉了當立委時，推動修正《勞工保險條例》及《傳染病防治法》強調，不論是個人的權益、國家的運行，讓台灣有更好的制度、人民有更好的保障，對他來說，這就是立法的責任。

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賴清德說，高中時，母親曾跟他提到，自己因為換過工作，所以先前累積19年的年資不算數。當時的他並不理解，直到擔任立委為民服務後，才曉得這對勞工來說有多重要。

他說，他擔任立委時，台灣約有 9 成勞工，都因年資計算條件的限制，而損失請領退休金及勞保老年年金的權益。當時，他特別關注這個問題，並向時任勞委會主委的菊姐陳菊提出解方，「推動修正《勞工保險條例》，讓勞保更加完整。」也推動「勞退新制」讓所有勞工都領的到退休金。

他說，2002年SARS 疫情爆發時，由於中央與地方的權責不夠清楚、各部會協調默契不足，而發生許多狀況和遺憾。所以，他也針對因應過程提出問題與解方，與衛生署、朝野立委合作，共同推動修正《傳染病防治法》。

他說，包含開設中央應變中心，讓中央各部會、地方政府的事權能夠統合；也要求醫學中心、地區醫院等，設立負壓隔離病房；同時，授權中央徵用物資、徵用媒體做衛教宣傳與政策推廣。

他強調，不論是個人的權益、國家的運行，發現問題、提出解方、務實執行，讓台灣有更好的制度、人民有更好的保障，對我來說，這就是立法的責任。