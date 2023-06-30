ESG永續金融經營有成！新光金控旗下元富證券獲「2023 TWSIA台灣永續投資獎」之「個案影響力-ESG創新 銀級」；元富投顧則榮獲「個案影響力-ESG創新 銅級」，雙獎肯定元富積極推動ESG永續金融成果的努力。元富證券表示，未來將持續發揮機構投資人正面影響力、積極透過不同角度探討永續投資的可能作為，持續朝推進永續發展之方向前進。

頒獎典禮30日舉行，由元富證券投資本部副總瞿玉娟、元富投顧總經理鄭文賢代表出席受獎。元富證券致力推動永續投資，為解決ESG投資流程的問題，以創新開發的「永續投資組合對沖策略」榮獲「個案影響力-ESG創新 銀級」殊榮。有別於一般ESG主題投資多以基本面及政策面等質化分析為評選標準，元富證券採用獨創專屬ESG投資的永續因子模型，將ESG指標納入選股流程，並且運用AI技術及大數據，提升ESG投資效率與精準度，達到兼顧ESG永續投資精神與投資獲利之目的。除以ESG永續因子模型作為選股工具外，在策略執行面更進階考慮了永續投資的效率性及風險報酬，將投資策略分為ESG股票正面選股多單投資與Non-ESG股票負面選股減持投資，透過對沖策略，擴大永續投資的差異性，提升執行及落實永續投資效率。

元富投顧以提供永續投資觀點的研究報告，榮獲「個案影響力-ESG創新 銅級」肯定。元富投顧於2022年領先業界與台灣經濟新報資料庫（TEJ）合作，將每一檔精選的個股研究報告賦予該標的公司TESG企業永續指標，除納入SASB主產業排名外，更將該標的公司從環境、社會到公司治理各層面的評等，以點線面圖像方式呈現，方便投資人理解，藉以督促標的公司為吸引更多投資人投資，進而改善其在永續經營上的不足。

截至今年5月，元富投顧已提供近500篇內含TESG企業永續指標之研究報告供會員參考，並於官網「精選ESG領先個股專區」篩選出百大ESG優質個股，持續提供投資人安全、穩健及良好長期投資報酬率的投資標的，這也展現了元富投顧對投資人的用心。元富證券長期投入永續經營，日前更成為國內首家證券商以自有建築設置單一再生能源案場，朝向綠色轉型邁進。

此外，亦積極打造友善金融環境，今年以來率先同業發行美債ETF權證，推出ETF IPO及海外債券線上交易服務，另攜手新光銀推出數位投資帳戶「OU好富投」，透過創新的金融商品、服務與平台降低投資障礙，落實普惠金融；依循公平待客原則友善關懷弱勢與高齡族群，於全台營業據點提供無障礙設施、專人服務、導入手語翻譯、設置樂齡友善服務專線。元富證券呼應聯合國永續發展目標（SDGs），持續擴大社會永續影響力。