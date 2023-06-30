募捐至烏克蘭的車輛在伸港公所前排開，場面壯觀。（孫英哲攝）

俄烏戰爭仍未解，無情戰火下，許多無辜百姓家破人亡、流離失所。彰化縣伸港鄉伸仁紡織董事長白璨榮獲消防署等單位協助，募得退役的消防車、救護車等救災車輛共48輛，耗資逾千萬元翻新後，透過外交部、台灣基督長老教會總會等單位，將於7月中旬啟程把這些救災車輛跨海運到烏克蘭，以實際行動表達人道關懷。

這場「送救災車輛及醫療儀器和器材到烏克蘭」捐贈儀式今天在伸港鄉公所大禮堂舉行，即將被送往烏克蘭的救護車、消防車、皮卡車等各式車輛除5輛救護車還在整備外，其餘43輛在伸港公所前廣場一字排開，場面壯觀。

每一輛要送往烏克蘭的車輛上都貼有烏克蘭文的「台灣與烏克蘭同在」、「榮光歸烏克蘭」，還都印有「愛心形」的台灣與烏克蘭的國旗。

現場觀禮民眾表示，太霸氣了，從沒有一次看過有這麼多的消防車與救護車，台灣企業家的愛心既霸氣又令人十分感動。

彰化縣伸港鄉伸仁紡織董事長白璨榮募捐救災等車輛到烏克蘭，完成不可能的任務。（孫英哲攝）

白璨榮指出，他是看到長老教會把病床送到烏克蘭，馬偕醫療宣教團也前往烏克蘭義診，他就連繫上總會教社，雙方決定合作「送愛到烏克蘭」。這次人道援助烏克蘭對他來說是一次「不可能的任務」，有太多問題要克服，能順利完成，感謝各單位與民代的協助，台灣人真的很有愛。

他表示，向消防單位募得消防車及救護車後，每輛都花了好幾個月整修翻新，才能在今天完美呈現出來，他很開心透過這項捐贈行動，讓台灣國旗隨著救災車前進烏克蘭，讓烏克蘭民眾可以看到來自台灣最真誠的人道救援。