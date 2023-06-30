NCC主委陳耀祥不顧《鏡電視》申設過程爭議不斷，在立法院休會期間強行護航過關。民眾黨立法院黨團今（30）日召開記者會，要求明顯不適任的NCC主委陳耀祥下台負責，呼籲民進黨政府尊重新聞自由、撤出政治黑手，別讓過去「黨政軍退出媒體」的訴求淪為空談。

民眾黨團總召邱臣遠直言，陳耀祥不顧先前在立法院交通委員會的承諾，趁各方不備「突襲」通過《鏡電視》案，甚至出現鎖電梯、樓梯等脫序行為，民主審議制度因政治操作變得「偷雞摸狗」、相當可悲。

邱臣遠說，民進黨昔日高呼「捍衛新聞自由」卻言行不一，更捏造假新聞抹紅民眾黨與柯文哲主席，賴清德無疑就是「詐騙集團首腦」，若讓賴清德當選總統，新聞、言論自由恐大受限制，甚至可能重演《數位中介法》惡例，民主精神將蕩然無存、前途堪憂。

邱臣遠指出，本黨委員先前踢爆，《鏡電視》高層為取照成功，在股東會中牽扯「蘇貞昌施壓」、「總統旨意」等，可見民進黨涉入之深，前董座陳建平直指該案是「臭不可聞的政治弊案」，更進一步揭露前董事長裴偉違法淘空，NCC卻強行放行、其心可議。在此譴責NCC強渡關山、陳耀祥未恪守行政中立，理應下台，呼籲民進黨尊重新聞自由，別讓NCC淪為傳聲筒。

民眾黨團幹事長張其祿指出，NCC強行通過《鏡電視》案，明顯違反《國家通訊傳播委員會組織法》第1條，NCC身為獨立機關違背自身設立初衷，公信力早已蕩然無存。像是近年頻傳的光電弊案與中科院釋商弊案，在在揭示民進黨政治體系存在貪腐現象，台灣民主價值受到極大挑戰；媒體也易成為政治工具，被用來塑造有利民進黨的輿論。

他批，蔡政府完全背離自己「黨、政、軍退出媒體」的承諾，呼籲民進黨找回初心，而非使台灣幾十年來辛苦締造的新聞自由價值與環境遭到破壞。

張其祿表示，即便是民主體制，一旦一黨獨大，公權力的運用也可能脫離正軌，這次NCC強行通過鏡電視案即是實例。而媒體做為第四權，以不同角度的報導、深度分析，揭示社會真相，其監督作用是民主社會不可或缺的要素，而非淪為輿論操作工具。這也是民眾黨堅持捍衛台灣新聞自由的原因，台灣媒體發展平衡與環境須被維持，確保媒體能捍衛公義與真相，一起守護台灣民主。

黨團副主任兼發言人楊寶楨表示，陳耀祥擔任NCC主委任內，綠化媒體不遺餘力，從關閉中天、綠化公廣、強推《數位中介法》到如今強行闖關《鏡電視》，復辟「黨政媒一體」，完全踐踏新聞與言論自由。陳耀祥遭檢舉涉嫌施壓護航、瀆職，列他字案被告，朝野多位立委表態其應迴避《鏡電視》案審查，卻被以「尚未起訴」、「無理由迴避」等藉口拒絕，甚至違反主持人不參與投票的慣例，明顯違反行政中立。

楊寶楨指出，今年3月底中廣公司委託蓋洛普進行「2023年政府首長施政滿意度」民調，陳耀祥不滿意度高於滿意度，是 14位首長唯二「貶多於褒」，不滿意百分比更高居第三，在言行、法律與民意等各層面上，陳耀祥已充分展現不適任，但面對是否請辭的提問，仍以一句「到時候再說」推託，似乎妄圖續任NCC主委，毫無政治擔當，可以說已是「官癌末期」。

民眾黨團呼籲，言論與新聞自由是民主體制不可撼動的基石，NCC做為獨立機關應保持其專業性與去政治化，才能有效推動有利社會多元價值的公共事務，陳耀祥已明顯不適任，應順應民意立即下台，也請民進黨政府懸崖勒馬，別再打造綠媒操弄輿論，傷害台灣新聞自由。