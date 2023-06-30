不少人有過這樣的經驗：在床上躺了好久，明明很累，但翻來覆去就是睡不著，感覺十分崩潰。越南一名老翁聲稱自己小時候發高燒生病，從此就被剝奪了睡眠能力，再也沒有入睡，至今已超過60年，令不少醫學專業人士嘖嘖稱奇。

根據「News 18」、《每日星報》（Daily Star）29日報導，這名越南80歲男子泰玉（Thai Ngoc）說，自從1962年生了一場大病後，他到現在從未闔眼，上一次睡著已經是幾十年前的事情。如此事蹟讓不少醫學專業人士訝異不已，紛紛前去為他進行檢查，卻都找不出病因。泰玉的家人、鄰居和朋友也表示，從來沒有看過他睡覺。

越南80歲老翁泰玉（Thai Ngoc）稱自己小時候發燒生病，61年來始終睡不著。

儘管如此，泰玉的身體精實，健康狀況相當良好。他每天花大量時間在田裡工作，晚上則在家釀酒消磨時光。他透露自己靠飲食來維持體力，自豪「綠茶和米酒」是一天的精力來源。

美國知名旅遊部落客賓斯基（Drew Binsky）聽說了這樁奇人異事後，決定前往採訪。停留期間，他也在泰玉家住了一晚，發現這位老翁會在凌晨4點躺在床上試圖睡覺，但始終無法睡著。據泰玉的親戚表示，他其實很想像正常人一樣睡覺，因此不斷嘗試，「但他就是無法入睡，腦子裡一直在想事情。」

80-Year-Old Man Claims He Hasnt Slept in 60 Years #VietnamNews #WorldNews #VietnamNewsToday #AsiaNews [Video] Thai Ngoc, an 80-year-old farmer in Vietnam, claims that he hasn't slept in over 60 years, since coming down with a fever as a young ... https://t.co/sukT3Hwv7E — China News Video (@ChinaNewsVideo) June 30, 2023

賓斯基認為，泰玉經歷過越戰，可能罹患了創傷症候群（PTSD）。訪問影片發布後，許多網友都感到不可思議，已經累積超過1300萬人次觀看。有網友說，泰玉的故事已經在越南媒體流傳了一段時間，年輕時就讀過相關報導，「很高興他還健康活著」；另一名網友則開玩笑說，「這個人擁有全世界最多的時間。」