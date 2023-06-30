引爆運動訓練在青少兒運動教育產業耕耘多年後，迎來 2023 年的 EMPOWER Finals，將在 7月1、2日於新竹清華大學精彩開打！

兩天共有將近50場比賽、300 位選手橫跨U10、U12、U14、U15 及 U22等5個年齡層， 除此之外，7月2日由花蓮橘子關懷基金會冠名贊助「花蓮橘子猿」青少兒俱樂部球隊也將首次參與 EMPOWER Finals 。

除了賽事之外， 中場活動安排了親子3對3競賽 、三分球大賽，供親子同樂； 7月2日中午時段也邀請了橘子關懷基金會執行長陳秉良出席觀賽，並將專屬球衣捐贈給球隊，也邀請了展逸國際企業股份有限公司董事長張憲銘，以及來自花蓮的P.League＋新北國王隊球員林力仁為球員勉勵、打氣。

EMPOWER的選手在常態訓練當中以「球隊」概念運作，並每個月對抗賽驗證訓練成果，而 EMPOWER Finals 有別於每月的對抗賽，整天賽事不只考驗選手的耐力，選手們也將挑戰自己的抗壓程度 。