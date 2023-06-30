林東閔受訪時表示，次世代門市的加入，主要可以幫助台灣大在兩面向提升，那就是ESG以及客戶銷售體驗。迎接新零售時代，myfone實體門市不僅能提供momo購物取貨服務，更能透過即時且彈性的行銷內容、顧問式銷售模式，打造客製化體驗。台灣大次世代門市提供科技顧問服務，由專業同仁依據客戶需求提供多元服務與獨家套裝產品；同時結合永續趨勢，引進電子螢幕和電子價格牌，落實無紙化，打造以人為本，智慧兼具永續的次世代門市。

林東閔表示，台灣大目前有總計約700家門市，其中直營、加盟約各半，若都將其改造成次世代門市，恐會面臨許多執行上的問題，最重要的是改造成次世代門市最少都需要閉店1個月，會衝擊到客戶服務，所以現階段會先積極在門市做「智慧功能導入」，希望可以越快越好。

台灣大次世代門市導入電子螢幕，引進雲端數位公播系統、採用電子價格牌，透過雲端管理系統，更即時且精確傳遞用戶行銷訊息；打造「科技顧問專區」，門市人員擔任科技顧問，聆聽顧客需求，提供客製化解決方案。門市人員亦換上由旅英知名設計師品牌APUJAN操刀的嶄新制服，打造全新識別形象。台灣大將持續以顧客為中心，透過線下體驗、線上服務的全通路(Omni-channel)整合，提供多元且優質服務。

台灣大接軌ESG淨零趨勢，以電子螢幕搭配雲端數位公播系統，取代傳統海報；採電子價格牌，節省人力成本，減少紙本印製，同時還可即時因應市場變化，即時調整產品價格。台灣大也持續施行門市節能減碳措施，空調改為變頻冷氣並加以溫控、照明汰換、調節招牌燈點亮時間等，未來隨全台門市陸續升級次世代店格，加入電子螢幕和電子價格牌無紙化措施，預估全台門市每年減碳近400公噸。