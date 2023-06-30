國家通訊傳播委員會（NCC）昨（29）日通過鏡電視董監變更案、以及第四台上架案，預計最快於 7 月上架。余佳蒨批評，NCC主委陳耀明明在國會承諾過，在鏡電視內部重大爭議完全調查清楚前，不會審查鏡電視案，如今竟不惜毀諾強渡關山，不僅是藐視國會，更自毀公信力。

余佳蒨表示，鏡電視審議過程中，爭議事件連環爆，不僅鏡電視內部人事震盪連連，劇情比八點檔還精彩，資金流向也爆疑慮，甚至爆出對股東宣稱「已跟政府喬好」，連主管機關NCC的主委也被捲入，讓各界對NCC行政效率及誠信抱持相當大的疑慮。

余佳蒨提醒，針對上述爭議和疑慮，陳耀祥曾在國會承諾，NCC會先查清楚，再來審查鏡電視案，結果卻趁國會休會期間強渡關山，這是非常明顯的藐視國會，更凸顯了行政機關的濫權與傲慢。

余佳蒨指出，除了鏡電視之外，這幾年NCC怠惰與妄為下的苦主，其實大有人在。例如就有學者指出，部分有線電視系統商2021年3月就提出的「台視新聞台移頻52頻位案」，NCC至今仍然不審不決，拖延怠惰，踐踏獨立機關的公信力。

余佳蒨強調，NCC作為媒體監理機關，應嚴守中立及專業把關，如今卻在鏡電視案上「公親變事主」，不僅讓NCC的濫權和怠惰完全現形，更嚴重傷害公信力。黨團認為媒體監理攸關公共傳播環境，不能再如此漏洞百出，任由政治黑手擺弄，台灣的媒體監理制度，真的到了該大刀闊斧改革的時候了。