閎康去年全年合併營收為39.74億元，年增18.24％；稅後淨利為6.27億元，年增7.12％；每股盈餘為10.12元。董事長謝詠芬表示，去年度受惠全球經濟及半導體產業持續好轉，雖有上海封城不利因素，公司營收依然繳出成長的成績，毛利率也由35.88％成長至36.91％，稅後淨利雖有上海封城對公司不利影響，但是仍保持獲利成長。

謝詠芬指出，閎康為亞太區檢測分析龍頭廠商，未來將持續進行海外實驗室拓點，積極評估歐、美市場的潛力，以提供海外頂尖客戶即時有效的優質服務，深化國際布局規模，更有效與客戶深化研發合作，朝高獲利藍海市場邁進。

為執行公司全球化布局策略，閎康預估今年整體資本支出約新台幣12億元，其中近8成主要用於海外實驗室新設及擴充，以就近服務海外客戶需求，並拓增服務量能。在台灣持續聚焦先進製程客戶研發服務；在日本將新設熊本實驗室，並持續擴大既有的名古屋實驗室服務量能，以就近協助當地客戶，提升客戶研發速度；在大陸持續深耕第三代半導體及車用電子認證，並滿足當地半導體供應鏈自主化需求，再拓增服務據點。