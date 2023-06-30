華新表示，受到台幣匯率貶值、進口原物料成本上升、和鉬鐵漲幅達5.8％等因素影響，考量適度反應成本，並維持下游客戶競爭力，因此調整7月盤元牌價，其中，316系列調漲每公噸1500元，而300系列、400系列與200系列均維持平盤。