華新表示，受到台幣匯率貶值、進口原物料成本上升、和鉬鐵漲幅達5.8％等因素影響，考量適度反應成本，並維持下游客戶競爭力，因此調整7月盤元牌價，其中，316系列調漲每公噸1500元，而300系列、400系列與200系列均維持平盤。
《電纜股》華新7月不鏽鋼盤價部分調漲
華新(1605)今日開出7月不鏽鋼盤價，因進口原物料成本增加，加上台幣匯率貶值，316產品附價調漲，其他則維持平盤。
華新(1605)今日開出7月不鏽鋼盤價，因進口原物料成本增加，加上台幣匯率貶值，316產品附價調漲，其他則維持平盤。
華新表示，受到台幣匯率貶值、進口原物料成本上升、和鉬鐵漲幅達5.8％等因素影響，考量適度反應成本，並維持下游客戶競爭力，因此調整7月盤元牌價，其中，316系列調漲每公噸1500元，而300系列、400系列與200系列均維持平盤。
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