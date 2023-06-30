數位局首次邀請專家為農民開設「進軍電商及輕鬆行銷」課程。（台中市政府提供／張亦惠台中傳真）

數位局首次邀請專家為農民開設「進軍電商及輕鬆行銷」課程。（台中市政府提供／張亦惠台中傳真）

台中市政府數位治理局為提升農民數位行銷能力，邀請專家培力農民運用數位科技開拓市場，29日下午到山城與東勢區農會合辦「進軍電商及輕鬆行銷」課程。數位局長林谷隆表示，因應網路世代，數位局特舉辦相關講座提升農民行銷能力、開拓電商市場，讓台中優質農產賣到全世界。

數位局長林谷隆表示，運用科技縮短數位落差是重要工作，因應網路世代，數位局首次邀請專家為農民開設「進軍電商及輕鬆行銷」課程，大家不分年齡共學「雲端商城開設」、「照片美編技巧」與「短影片剪輯」，課程深入淺出，農友提問不斷，課程互動熱烈。

林谷隆表示，弭平數位落差是數位局的重要任務，網路購物現在是民眾的重要消費模式，數位局舉辦講座教學農民開設網路電商，提升農民的行銷能力，讓台中優質農產賣到全世界，也希望透過這次課程的開設，讓農民熟悉數位工具，並成功進軍網路電商市場。

昨天課程是台中首場，林谷隆指出，數位治理局關注時代的脈動，適時推出新穎的教育訓練課程，近期就曾舉辦「ChatGPT與新聞寫作」、「AR／VR應用講座 」，將最夯的科技新知引進政府部門，也跨出市府到東勢山城地區，服務農友。未來數位局將持續關注市民需求，開發新的課程，培力市民的數位能力，進一步提升城市競爭力。