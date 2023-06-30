台灣永續能源研究基金會「2023第三屆台灣永續投資獎」30日舉辦頒獎典禮，富邦證券今年首次參獎，即拿下機構影響力證券組最高殊榮「典範獎」、個案影響力「ESG創新銅級」，促進永續發展的理念與成果深獲認同。

富邦證券實踐責任投資，倡議永續金融，榮獲本屆台灣永續投資獎「機構影響力-典範獎」殊榮。富邦證券將ESG納入投資評估標準，並訂定量化目標，引導客戶及被投資公司落實環境保護及社會永續之責任。富邦證券於2022年輔導「倍力資訊」掛牌，倍力資訊以「碳管家」提供企業減碳之完整方案，即為富邦證券發揮資金影響力之最佳佐證。

富邦證券以「翻轉美股投資新體驗」榮獲「個案影響力ESG創新-銅級」的肯定。富邦證券於2022年領先業界提供美股ESG評分及主動篩選美股定期定額ESG績優投資標的，讓投資人發揮「永續投資」影響力。

另外，富邦證券為積極實踐「普惠金融」，推出美股定期定額，最低扣款金額為1,000元起，並免收低收手續費，大幅降低年輕世代投資美股的門檻。2022年共計430萬人次體驗富邦證券全新美股專區，下單筆數年成長33％。