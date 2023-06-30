一手創立職籃聯盟P.LEAGUE+（PLG）的執行長陳建州（黑人），陸續遭到女星大牙（周宜霈）、郭源元指控性騷，陳建州全盤否認並提告求償1千萬。對於PLG的影響會是如何？據《ETtoday新聞雲》報導，PLG法律顧問余宗鳴律師表示，自己沒有參與處理這次事件，對事件的了解和大家差不多，「但聯盟確實針對此事有在討論，若作出決定後就會正式公告。」

陳建州日前遭女星大牙指控性騷，消息一出震撼各界，但陳建州否認且求償1000萬；不料卻引發「微風女神」郭源元跳出來自爆受害過程，聲援大牙，而其臉書文更造成瘋傳、連婦團也喊挺。而PLG對陳建州一事先前回應，不方便作出任何說明，目前一切照舊，如果有進一步消息會通知。身為PLG聯盟法律顧問的余宗鳴今（30日）出席「台灣職籃的今日、明日與未來」的研討會，再被問到此問題，也發表看法。

余宗鳴表示，不管任何企業，執行長本來就是公司法認定的專業經理人，在法律、專業及道德上，都被外界賦予更高的期待，「因此聯盟本身一定會就此次事件進行討論，只要做出決定就會向外界公告。」

PLG今公布首波自由球員名單，緊接而來的還有新人選秀會，如今執行長爆出性騷爭議，這個休賽季對於PLG來說相當忙碌。據《自由時報》報導，余宗鳴也談到，PLG目前正急於處理自由球員以及選秀會，「希望大家把關注放在球員事情上，該走的腳步先做好。」

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