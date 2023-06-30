國家通訊傳播委員會（NCC）強行通過鏡電視董監變更案以及第四台上架案，引發輿論抨擊。民眾黨立委陳琬惠指出，NCC與陳耀祥在鏡電視案中的違法失職事證明確，已經立案調查的監察院，應徹查到底，守住公平正義最後的底線。

陳琬惠指出，針對NCC強行闖關鏡電視案，昨日有監察委員巡察NCC時表示，「近來NCC對於撤照、發照的問題，引發諸多爭議，期許NCC能秉持獨立機關的精神，以客觀、中立及專業的立場來依法處理，以禁得起外界檢驗。」

陳琬惠說，坦白說，在陳耀祥的掌握下，NCC不僅早就喪失獨立機關之公信力，更已自甘墮落為「層峰」 鷹犬，監察委員仍期許NCC有「客觀、中立及專業」，完全是一廂情願，更重要的是，手握調查權的監察委員，到底能不能對NCC與陳耀祥的違法失職秉公處理？

陳琬惠表示，當已被確認無變造疑慮的錄音檔中揭露，綠營黨政高層洪耀福挾著「總統的旨意」指示陳耀祥趕快通過鏡電視案，NCC裝作沒看到；當鏡電視的三董一監嚴厲地向NCC控訴，自家公司早就違反NCC的行政處分附款，NCC堅持不處理，這不是違法失職，什麼才是違法失職？

陳琬惠說，前日鏡電視前董事長陳建平所發表的聲明，更讓人看得怵目驚心，不僅再次印證了黨政高層在此案中的粗暴干預，也證實三董一監向NCC所控訴的內容為真。

陳琬惠痛批，早已違法的鏡電視，陳耀祥不僅不處理，更秉承上意護航包庇鏡電視強渡關山，簡直荒謬至極，NCC與陳耀祥在鏡電視案中的違法失職事證明確，已經立案調查的監察院，應徹查到底，守住公平正義最後的底線。