許淑華將赴陸行銷南投農產觀光，陳吉仲樂觀其成籲分散市場。

農委會主委陳吉仲30日出席草屯鎮農會舉辦「2023紫色浪漫幸福成串」行銷推廣活動，因南投縣長許淑華7月15日將率團赴大陸杭州參加「兩湖論壇」，並推廣南投的農特產品行銷觀光旅遊，媒體詢問陳吉仲對許淑華到對岸行銷農特產品看法，陳吉仲說：「只要對農民有幫助，樂觀其成。」

台灣南投日月潭與大陸杭州西湖2009年創辦「兩湖論壇」展開城市交流，即使2020年至2022年疫情期間，雙方仍透過線上互動，2023兩湖論壇恢復實體交流，將在杭州登場，許淑華7月15日將率團至大陸出席，成為疫後首位赴大陸交流的台灣縣市長，她除推廣南投農特產品，歡迎陸客來南投旅遊，促進南投經濟，也希望兩岸情勢降溫。

媒體詢問陳吉仲，許淑華有必要率團赴大陸行銷南投農特產品？陳吉仲說，只要對農民有幫助，農委會都樂觀其成，甚至需要農委會協助也都很樂意，因為農產品賣得好，有價格支撐，農民的收入才會增加。

陳吉仲說話鋒一轉呼籲，還是希望農產品銷售能分散市場，不要集中單一市場，更重要的是打入高端市場，強調目前台灣出口的水果，日本市場占了5成以上，像鳳梨今年賣了1萬8000多公噸，所以鳳梨的產地價格維持一定水準，希望農產品可以賣出去，可以讓農民收入更好。