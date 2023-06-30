行政院農委會為因應國內缺蛋情形，自3月啟動雞蛋短期專案進口，目前庫存尚有800多萬顆。農委會主委陳吉仲30日受訪表示，國內雞蛋需求每日平均約12萬箱，與目前供應的11萬4000多箱尚有距離，仍由專案性的進口補足。

陳吉仲30日來到位於台中霧峰區的農業試驗所，出席「三十而立，飲水思『原』」30周年慶祝活動，活動前接受媒體聯訪。媒體詢問，目前進口蛋庫存多達800萬顆，是因為國內生產已經補上還是進口太多？未來是否釋出讓蛋價下降？

陳吉仲表示，針對目前雞蛋的供需，農委會每個禮拜三都有發布國內雞蛋的生產數量，每天平均要有12萬箱上下的需求，當然會依季節性波動如7月放暑假，學校午餐會稍微減少，但12萬箱、大概2400萬顆需求，跟現在國內供應的11萬4000多箱還有一定距離，所以不足部分還是由專案性的進口補足。

陳吉仲說，農委會已做出相關冷鏈庫存的調整，經過多次與學者、專家的會議討論，希望可以透過庫存，國內生產和進口維持所有民眾所需要的雞蛋需求，因此需要建立6000萬顆雞蛋的冷鏈庫存。當進口和國內生產可以多調節時，就會進入冷鏈庫存，這個庫存將會是動態調整，確保所有消費者可以買到雞蛋，未來會朝這個方向進行。

他說，不僅要讓全國消費者能買到雞蛋，更重要的是，要讓所有農民生產的雞蛋要有一定利潤，所以當飼料成本上漲時，產地和消費地市場價格也會隨著供需變動進行調整。