南高屏跨域月票999元無限搭乘，明日（7月1日）正式上路！屏東縣長周春米提到，台鐵、公車、YouBike、輕軌、渡輪通通都能搭到飽，真的太划算、太優惠、太方便了。

周春米今在臉書發文表示，南高屏跨域月票999元無限搭乘，將於明日正式上路，台鐵、公車、YouBike、輕軌、渡輪通通都能搭到飽，真的太划算、太優惠、太方便。不僅如此，「屏東境內火車+公車399無限搭乘月票」明日也將同步上路。至於「屏東境內公車299無限搭乘月票」則已於6月15日啟用，屏東縣府貼心減輕通勤族和通學族的負擔。

周春米提醒道，若有需要的民眾，可以到四大超商預購TPASS卡片，或在屏東、潮州火車站服務處及東港、枋寮及恆春轉運站，以及臺鐵西勢、南州、林邊、枋寮站等窗口購買實體票卡。購買票卡後可到臺鐵屏東、潮州，西勢、竹田、南州、林邊、佳冬、枋寮、加祿站等加值月票方案，299、399、999都好用。