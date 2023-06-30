林東閔表示，在手機市場一片慘澹中，台灣大今年前5月的智慧型手機銷售逆勢成長，且5月單月更是衝出雙位數的成長幅度，顯示出台灣大在經營策略上是具有競爭力。台灣大目前在手機銷售上採取的策略就是「King Of Mobile」，這是一個相當積極的銷售策略，台灣大與手機原廠有更緊密的合作，舉例來說，今日推出的motorola全新摺疊機razr 40 Ultra 與razr 40，就是由台灣大獨家販售，該獨家合作，是自2月MWC(世界行動通訊大會)就開始洽談，才會成通拿下獨家合作，看好這是目前市面上最棒的摺疊機。

不僅如此，面對手機市場的低迷，台灣大提供多元資費的選擇有奏效，林東閔分享，目前台灣大續約的用戶中，有20%不是選擇手機方案，「這是相當驚人的數字」，和以往的1~2%差別甚大。

台灣大與台灣之星的合併案目前仍在公平會審議階段，林東閔強調，就台灣大立場來說，不管合併與否，就是要追求本業的成長。