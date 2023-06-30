網紅「小紅老師」今(30日)赴北檢正式提告52歲藝人NONO（陳宣裕），她表示事發後已經集結快要25位受害者，她們決定向NONO提出性騷、性侵、性侵未遂、強制猥褻、性侵未成年少女等罪名告訴。事發後小紅老師表示收到許多酸民留言，還有人問：「聽說妳給NONO X是不用錢的，那我可以X妳嗎？」

小紅老師表示，自己聽到這些話當下非常害怕，雖然她每次孤軍一人站出來為受害者們發聲，看起來很勇敢，其實她一點都不勇敢，勇敢的是這些來跟她分享的女生，她說這些女生本來要把這件事帶進墳墓，從來沒跟任何人說過，第一個願意開口的對象是她，讓她覺得責任重大。

小紅老師說，其實她們想要的就是一個真心的道歉，對NONO的態度心灰意冷，大家都很希望以後不要在螢光幕前看到他，而小紅老師自己是一個從南部上來打拚的女生，進了演藝圈後對所有前輩都很尊敬，沒想到遇到這種事，從她爆料後這10天以來幾乎沒睡覺，也很少吃東西，「我幾乎不知道下一步該怎麼做，今天我是被輿論推到這裡的」。

小紅老師本月20日拋出震撼彈，表示自己跟另一位網紅Amber都是NONO性騷擾風波的受害人，她原本差點被另一位經紀人開房下手，向NONO求援後，沒想到掉進另一個地獄，被NONO毛手毛腳，還帶她到公園上下其手，NONO事後還奪命連環CALL，小紅老師在上課中不接，隨即發現身邊的另一位同學電話響起，可見來電者又是NONO，亂槍打鳥的心態相當可惡。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。