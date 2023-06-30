女人都希望能嫁給愛家的好男人，星座專家白瑜老師在《命運好好玩》節目中點名天秤座、獅子座及處女座的男人會給家庭滿滿的愛，其中第1名的天秤座對家人非常用心，是另一半的神隊友。
▍第1名：天秤座
天秤座男人在外都是好好先生，回家有時候很調皮、叛逆，但是對家庭非常用心，小至居家布置、3餐吃什麼，大到想著如何呵護另一半，心思細膩到有點像高敏感人。天秤總是能替伴侶想到可能遇到的狀況，並想辦法解決，是家庭中的神隊友。
▍第2名：獅子座
獅子座男人會關注另一半的需求，竭盡所能保護家人，他們非常珍惜身邊的人，讓伴侶覺得很有安全感。
▍第3名：處女座
處女座男人雖然相處起來有點機車，不過需要他們的時候卻「很好用」，他們做事情細心，一旦被另一半稱讚，就會覺得非常有成就感，願意為家人付出一切。
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