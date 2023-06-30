【全程字幕】外傳金溥聰第一刀揮向黨主席？ 朱立倫現身呼籲：不要被綠營見縫插針

國安會前秘書長、國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰稱國民黨主席朱立倫是「球隊老闆」，遭外界認為是有明升暗降的意味。對此，朱立倫回應，金過去在選戰操盤、文宣媒體經驗上面，都是讓大家敬重的；作為黨主席，希望候選人，尤其是侯友宜變得愈強愈好，絕對不要被綠營見縫插針，也不可能照綠營模式想要製造紛擾。

朱立倫招攬外界稱為「金小刀」金溥聰擔任侯友宜競辦執行長，朱立倫自己則出任榮譽主委，日前金溥聰表示選舉還差一個球隊老闆，把資源拿出來，做精神喊話，讓前線士氣高昂，並稱朱立倫就是他們球隊老闆。但此話一出，就有外界解讀，是否存在明升暗降意味。

對此解讀，朱立倫回應，他一直多次表示，金前秘書長過去在選戰操盤、以及文宣媒體經驗上面，都是讓大家敬重的，他們也非常歡迎、感謝。

朱立倫說，金前秘書長在他們最辛苦、困難的時候幫忙，他們就是大團隊，作為黨主席，一定是希望整個團隊愈來愈好、人才愈多愈好，也非常謝謝大家一起幫忙，不是只有金前秘書長而已，還有很多位加入整個團隊，團隊每個角色很重要。

朱立倫強調，作為黨主席，希望大家把候選人，尤其是侯友宜變得愈強愈好，而同樣也希望立委團隊上面，每位立委團隊也都能夠加強做好，讓總統、立委都能夠愈來愈好，絕對不要被綠營見縫插針，也不可能照綠營模式想要製造紛擾，他們是個團隊，一定是團結在一起。